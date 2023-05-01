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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستقبل وفدا من "أوروبا الألمانية" وشبكة المؤسسات التعليمية الدولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت جامعة حلوان وفدا من جامعة أوروبا الألمانية University of Europe  التابعة لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية Global University Systems(GUS)  والتي تضم ٣٣ جامعة دولية، وذلك بشأن تطوير برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير برامج دولية مشتركة بتنسيق وتنظيم من مكتب العلاقات الدولية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع أعضاء الوفد مؤكداً العلاقات الوطيدة بين جامعة حلوان والجامعات الألمانية في المجالات المختلفة، واتساق تلك الجهود الدولية مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير برامج ذات طابع دولي تسهم في تأهيل كوادر تدريسية وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وفق المعايير الدولية.

كما أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي نشاط جامعة حلوان وتميزها في تطوير برامج دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات الألمانية، بل والمشاركة في مشروعات ممولة من هيئة التبادل العلمي الألمانية، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة في المنح الممولة من الجهات الألمانية وتميزهم فيما يخص مستوي الإنجاز والتميز في التعلم علي النطاق الدولي.

وبدأ برنامج الزيارة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٣ باستقبال السيد رئيس الجامعة بمقر رئاسة الجامعة للسادة أعضاء الوفد والذي تضمن بروفيسور موريتس فان رويجين رئيس جامعة أوروبا الألمانية، والسيد جوزيف كورين المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية، والدكتور أوليفر بريل الأستاذ بكلية إدارة الأعمال، وبحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة مني فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والاستاذ الدكتور وليد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والأستاذ الدكتور جمال علي القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال ، والاستاذ الدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة للشؤون المالية، والأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. حيث تم التعريف بالجامعتين، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ثم تم عقد جلسة بين السادة أعضاء هيئة التدريس برئاسة الاستاذ الدكتور ميادة بلال لمناقشة البرامج التخصصية في مجال التجارة وإدارة الأعمال، والإطلاع علي لائحة الكلية لبحث إمكانية التوافق حول برنامج دولي متميز لطلاب مرحلة البكالوريوس.

وتضمن اليوم الثاني للزيارة الخميس الموافق ٢٧ ابريل ٢٠٢٣ جلسات نقاشية بمقر كلية التجارة بالزمالك للتوافق حول آلية تطوير لائحة البرنامج المشترك، بالإضافة إلي بحث أوجه التعاون مع التخصصات الأخرى المناظرة بحضور السادة العمداء الاستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الأستاذ الدكتور  اسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الاستاذ الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، وكان في استقبال الوفد الاستاذ الدكتور جمال علي القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة الاعمال

قامت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بعرض بدائل متنوعة للبرنامج الدولي بهدف طرح سيناريوهات بديلة في حال اختلاف اللوائح الدراسية بين الدولتين، وأشارت إلي أن تلك الزيارة هي نتاج مباحثات ولقاءات واجتماعات افتراضية دامت لأكثر من تسعة  أشهر للتوافق حول آلية التعاون الدولي وطرح البدائل المختلفة للبرامج الدولية المشتركة، كما أشادت بدعم إدارة الجامعة لجهود المكتب في تعزيز النشاط الدولي، كما وجهت الشكر إلي السادة العمداء والسادة أعضاء هيئة التدريس لما تم بذله من جهد خلال الزيارة لبدء الخطوات الأولي في تطوير برنامج دولي مشترك يسهم في تفعيل استراتيجية التدويل بجامعة حلوان ويعزز تواجدها علي الساحة الدولية.

وفي ختام الزيارة دعي الاستاذ الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة رئيس الجامعة الالمانية والوفد المرافق له لعشاء رسمي تم تنظيمه بفندق كلية السياحة والفنادق بحضور وتنظيم الاستاذ الدكتور سهي عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق والاستاذ الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، حيث اشاد الوفد  بكرم  الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وانتهي اللقاء بتوجيه دعوة  لرئيس جامعة حلوان لزيارة الجامعة الالمانية في القريب العاجل.

جامعة حلوان جامعة أوروبا الألمانية المؤسسات التعليمية الدولية ٣٣ جامعة دولية مرحلة البكالوريوس مكتب العلاقات الدولية

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