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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مدرب لياقة بدنية آلي يهتم بصحتك.. أكبر تحديث شامل لـ ساعات Apple|فيديو

ساعة آبل
ساعة آبل

تستعد شركة "آبل" للكشف عن عدد من الأجهزة والبرمجيات الحديث في المؤتمر العالمي للمطورين (WWDC) في يونيو القادم، خلال فعالياته ستزيح الستار عن نظام تشغيل watchOS 10 الخاص بساعات آبل وهو سيكون أكبر وأهم تحديث لمجموعة الساعات الذكية منذ 2015.

وفقا للخبير التقني، مايك جورمان من وكالة بلومبرج الاقتصادية، سيكون التحديث القادم لنظام تشغيل ساعات  Apple  به عدد رائع من المزايا الفريدة من نوعها التي لن تجدها في أي ساعة ذكية أخرى في الوقت الحالي، خاصة وأن آبل دائما ما تكون سباقة فيما يتعلق بالمزايا والابتكارات، هي من يرسم معالم التقنيات الجديدة والشركات الأخرى بعد ذلك تقلدها.

كشف "جورمان" عن بعض أهم مميزات البرامج المتوجهة إلى Apple Watch. حيث تستعد العلامة التجارية الأمريكية لإعادة عناصر واجهة المستخدم أو ما يعرف تقنيا بالـ widgets ويدجت على Apple Watch. وستجمع هذه الأدوات المصغّرة بين نظام Glances القديم على watchOS والأدوات المصغّرة التي تم إدخالها مع نظام iOS 14. 

Apple Watch

لمن لا يعرف الويدجت Widget فهي ببساطة عبارة عن واجهة رسومية تُقدم للمستخدم فرصة الاستخدام السريع والبسيط للتطبيقات وتثبيتها على الجهاز، وهي أدوات مختلفة في الحجم والشكل، هناك ويدجت للطقس وآخر للساعة وهي أدوات عالية التخصيص، وهي في جوهرها اختصارات للوصول السريع للمعلومات الموجودة في تطبيقٍ ما دون الحاجة لفتح التطبيق بأكمله.

وفقا لتقرير "بلومبرج" سيكون المستخدمون قادرين على استخدام كل ميزات التطبيقات المختلفة من خلال الويدجتس دون الحاجة إلى فتح التطبيقات المتعددة. ستكون هناك عناصر واجهة مستخدم لتتبع النشاط والطقس ومؤشرات الأسهم ومواعيد التقويم وستظهر على وجه ساعة آبل بعد التحديث لنظام watchOS 10.

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علاوة على كل ما سبق، سوف يتمكن مستخدمو ساعات آبل من تشغيل الأدوات البسيطة المصغرة بالضغط على  الكراون الرقمي Digital Crown. وهو حاليًا ، يقوم بتشغيل الشاشة الرئيسية فقط.

هناك أيضا ميزات جديدة تماما، أهمها مدرب لياقة بدنية يعمل بالذكاء الاصطناعي تخطط  Apple  لتقديمه العام المقبل ويحمل هذا المسروع اسم كودي "كوارتز" ستكون خدمة المدرب الآلي باشتراكات وليست مجانية، بموجبها سيكون مدربك المدمج في نظام التشغيل قادرا على ابتكار برنامج صحي خاص بك حسب حالتك الصحية والأمراض التي تعاني منها، مما يعني أن المدرب سيضع لك حمية غذائية وتمارين رياضية وجدول صحي شامل.

ساعات Apple watchOS watchOS 10 المؤتمر العالمي للمطورين آبل يونيو apple watch widgets iOS 14 مايك جورمان

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