عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أكبر شاشة عرض في تاريخها.. آبل تطلق iPad Ultra في 2024

Apple
Apple

كشفت تسريبات جديدة أن  آبل  Apple تعمل حاليا على إصدار خاص من نظام iPadOS 17، سيكون مصمم لأجهزة iPad الأكبر حجما في الشاشة التي لم تصل إلى السوق بعد. 

سيبلغ حجم جهاز  iPad  كبير الحجم القادم 14.1 بوصة وسيبدأ طرحه رسميًا العام المقبلوفقا لحساب  @ analyst941 على تويتر الذي نشر خبرًا مفاده أننظام التشغيل الخاص من iPadOS 17 مصمم لأجهزة iPad Pro / Ultra / Studio الأكبر حجمًا. كما يزعم أن النظام الجديد تم إعداده لتشغيل شاشتين 6K في وقت واحد. سيتم القيام بذلك من خلال واجهة Thunderbolt 4 وسيصل معدل التحديث إلى 60 هرتز. وسيعمل من خلال معالج M3 Pro.

Apple 

سيكون جهاز iPad مقاس 14.1 بوصة أكبر طراز من طراز iPad يتم إطلافها ، متجاوزًا جهاز iPad Pro الحالي مقاس 12.9 بوصة. وتقول المعلومات المسربة أن شركة آبل تبحث حاليا عن اسم جديد لجهاز iPad الأكبر القادم لتمييزه عن المنتجات الحالية ، مثل "iPad Ultra" أو "iPad Studio".

تهتم شركة  Apple بطرح أجهزة آيباد iPad أكبر في حجم الشاشة، خاصة وأنها الأجهزة اللوحية الأنجح على الإطلاق ولم تستطع الأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد الوقوف أمامها أو منافستها.

 كما أفاد محلل وخبير التكنولوجيا  روس يونغ في وقت من الأوقات أن جهاز iPad Pro مقاس 14.1 بوصة سيتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2023 مع شاشة LED صغيرة، وهو ما لم يحدث لأن الشركة تأخرت في الطرح.

تم إصدار أول جهاز iPad في عام 2010 وكان مع شاشة عرض مقاس 9.7 بوصة ، والتي كانت كبيرة بالنسبة لتابلت يتم طرحه في ذلك الوقت، لاقى الجهاز استقبالًا جيدًا من قبل المستهلكين وسرعان ما أصبح من أكثر الأجهزة مبيعًا ، حيث تم بيع ملايين الوحدات في الأشهر القليلة الأولى من إصداره.

آبل تستعد لإطلاق نظارة الواقع المختلط AR / VR بـ 100 ألف جنيه

آبل تعتزم إطلاق تطبيق للمذكرات اليومية على هواتف آيفون

ومع ذلك ، لم تبدأ  Apple  في طرح آيباد ذات شاشة كبيرة إلا مع إصدار iPad Pro في عام 2015، و يتميز iPad Pro الأول بشاشة حجمها 12.9 بوصة ، والتي كانت أكبر بكثير من أي طراز iPad سابق. تم تسويق الجهاز كآلة للإنتاجية ، مع ميزات مثل تعدد المهام على الشاشة المنقسمة والقدرة على تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد.

استفاد إصدار iPad Pro من طرحه مع شاشة كبيرة الحجم خاصة وأنه أصبح الجهاز المثالي للمحترفين المبدعين ، مثل مصممي الجرافيك والفنانين. أصدرت Apple ملحقًا جديدًا لجهاز iPad Pro ، يسمى Apple Pencil. يتيح القلم الرصاص للمستخدمين الرسم والتخطيط مباشرة على الشاشة بدقة.

آبل iPad Ultra iPadOS 17 iPad Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

فستان الزفاف والكفن| عروس طنطا ارتدت الأبيض مرتين.. زوجها أنهى حياتها عقب الفرح بـ 3 أيام

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

صدمة للمتعاملين بالدولار.. ماذا سيحدث للأخضر يونيو المقبل؟

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات جوال Vivo Y55 5G في السعودية

معالج Dimensity 9200 Plus.. تسريب مواصفات هاتف iQOO Neo 8

بطارية 5000 مللي أمبير.. تكنو تكشف رسميا عن هاتف Spark 10 4G

بعد تأكيد موعد إطلاقه رسميا.. اعرف مواصفات سلسلة هواتف ريلمي 11

يشبه طراز P40 Pro.. هواوي تعمل على تطوير موبايل جديد متوسط المدى

تحكم في درجة السطوع وخلفيات Emoji.. اعرف مميزات iOS 17

مشاركة حالتك تلقائيًا على فيسبوك.. تحديث ثوري لـ WhatsApp

لو جالك بريد إلكتروني من YouTube متفتحهوش.. جوجل تحذر مستخدميها

ترشيحاتنا

أكبر شاشة عرض في تاريخها.. آبل تطلق iPad Ultra في 2024

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا 2023 .. صور

نشرة المرأة والصحة : شيرين تثير الجدل بحفلها الجديد.. تفاصيل خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز.. سر انتشار النزلة بين الأطفال .. كيف تتخلصي من أزمة الزوج الصامت

6 معلومات حول أسواق نصف الجملة بعد جولة الرئيس وما ستوفره للمواطن

لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

لسه ماخستش.. شيرين تثير الجدل بإطلالتها في حفل دبي

إطلالة شبابية ووزن زائد|الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب من حفلها بدبى

خلي بالك من طفلك.. معلومات خطيرة عن حساسية العشب

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ