أكبر شاشة عرض في تاريخها.. آبل تطلق iPad Ultra في 2024

كشفت تسريبات جديدة أن آبل Apple تعمل حاليا على إصدار خاص من نظام iPadOS 17، سيكون مصمم لأجهزة iPad الأكبر حجما في الشاشة التي لم تصل إلى السوق بعد.

سيبلغ حجم جهاز iPad كبير الحجم القادم 14.1 بوصة وسيبدأ طرحه رسميًا العام المقبلوفقا لحساب @ analyst941 على تويتر الذي نشر خبرًا مفاده أننظام التشغيل الخاص من iPadOS 17 مصمم لأجهزة iPad Pro / Ultra / Studio الأكبر حجمًا. كما يزعم أن النظام الجديد تم إعداده لتشغيل شاشتين 6K في وقت واحد. سيتم القيام بذلك من خلال واجهة Thunderbolt 4 وسيصل معدل التحديث إلى 60 هرتز. وسيعمل من خلال معالج M3 Pro.

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سيكون جهاز iPad مقاس 14.1 بوصة أكبر طراز من طراز iPad يتم إطلافها ، متجاوزًا جهاز iPad Pro الحالي مقاس 12.9 بوصة. وتقول المعلومات المسربة أن شركة آبل تبحث حاليا عن اسم جديد لجهاز iPad الأكبر القادم لتمييزه عن المنتجات الحالية ، مثل "iPad Ultra" أو "iPad Studio".

تهتم شركة Apple بطرح أجهزة آيباد iPad أكبر في حجم الشاشة، خاصة وأنها الأجهزة اللوحية الأنجح على الإطلاق ولم تستطع الأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد الوقوف أمامها أو منافستها.

كما أفاد محلل وخبير التكنولوجيا روس يونغ في وقت من الأوقات أن جهاز iPad Pro مقاس 14.1 بوصة سيتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2023 مع شاشة LED صغيرة، وهو ما لم يحدث لأن الشركة تأخرت في الطرح.

تم إصدار أول جهاز iPad في عام 2010 وكان مع شاشة عرض مقاس 9.7 بوصة ، والتي كانت كبيرة بالنسبة لتابلت يتم طرحه في ذلك الوقت، لاقى الجهاز استقبالًا جيدًا من قبل المستهلكين وسرعان ما أصبح من أكثر الأجهزة مبيعًا ، حيث تم بيع ملايين الوحدات في الأشهر القليلة الأولى من إصداره.

ومع ذلك ، لم تبدأ Apple في طرح آيباد ذات شاشة كبيرة إلا مع إصدار iPad Pro في عام 2015، و يتميز iPad Pro الأول بشاشة حجمها 12.9 بوصة ، والتي كانت أكبر بكثير من أي طراز iPad سابق. تم تسويق الجهاز كآلة للإنتاجية ، مع ميزات مثل تعدد المهام على الشاشة المنقسمة والقدرة على تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد.

استفاد إصدار iPad Pro من طرحه مع شاشة كبيرة الحجم خاصة وأنه أصبح الجهاز المثالي للمحترفين المبدعين ، مثل مصممي الجرافيك والفنانين. أصدرت Apple ملحقًا جديدًا لجهاز iPad Pro ، يسمى Apple Pencil. يتيح القلم الرصاص للمستخدمين الرسم والتخطيط مباشرة على الشاشة بدقة.