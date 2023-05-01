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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة مصطفى درويش ... أسباب توقف عضلة القلب

صدى البلد

أعلن  الفنان مصطفى درويش، في آخر منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل وفاته بعدة ساعات أنه يعاني من الأرق وقلة النوم، وكتب درويش :"هو انا بس اللي مابقتش عارف انام ".

و فى هذا التقرير وفقا لموقع بولد سكاى ، اسباب توقف عضلة القلب التى تؤدى الى الوفاه المفاجئ..

أسباب توقف عضلة القلب..

1_يحدث توقف القلب المفاجئ إذا تعرضت شرايين القلب للانسداد بالكوليستيرول والترسبات الأخرى، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب. 

2-النوبة القلبية  إذا حدثت نوبة قلبية، وهي غالبًا ما تحدث نتيجة لمرض وخيم بالشريان التاجي، فيمكن أن تؤدي إلى حدوث الرجفان البُطيني ومن ثم توقف القلب المفاجئ.

3_تحدث معظم حالات السكتة القلبية المفاجئة لدى الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي، حيث تُصبح الشرايين مسدودة بالدهون والرواسب الأخرى مما يُقلل من وصول الدم وتدفقه إلى القلب.

فى هذه الحالات لابد من الاتصال بالطوارئ فوراً و الذهاب الى المستشفى..

آلام في الصدر.
عدم انتظام ضربات القلب.
زيادة في معدل ضربات القلب.
صفير النفس غير المتوقع.
صعوبة التنفس.
الإغماء.


أبرز العلامات التي تدل على توقف القلب:

-انهيار مفاجئ.
-عدم تواجد نبض.
-انقطاع النفس.
-فقدان الوعي.

 

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