بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

أعلن «هاني درويش» وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب هاني درويش في منشوره قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».

وكتب الفنان مصطفى درويش، في آخر منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل وفاته بعدة ساعات أنه يعاني من الأرق وقلة النوم، وكتب درويش :"هو انا بس اللي مابقتش عارف انام ".

و فى هذا التقرير وفقا لموقع بولد سكاى ، نعرض لكم اسباب الموت المفاجئ و الاعراض التى تدل على الاصابة بالسكتة القلبية المييتة..

الموت المفاجئ..

الموت المفاجئ هو النهاية السريعة وغير المتوقعة لكل نشاط القلب، يتوقف التنفس وتدفق الدم على الفور في غضون ثوانٍ ، يصبح الشخص فاقدًا للوعي ويموت.

يختلف الموت المفاجئ عن السكتة القلبية المفاجئة (SCA)، توقف القلب المفاجئ هو فقدان مفاجئ لنشاط القلب بسبب عدم انتظام ضربات القلب، البقاء على قيد الحياة ممكن مع رعاية طبية سريعة ومناسبة.

الموت المفاجئ عند الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة تحت سن 35 أمر نادر الحدوث، إنه أكثر شيوعًا عند الذكور منه عند الإناث.

فى هذه الحالات لابد من الاتصال بالطوارئ فوراً و الذهاب الى المستشفى..

آلام في الصدر.

عدم انتظام ضربات القلب.

زيادة في معدل ضربات القلب.

صفير النفس غير المتوقع.

صعوبة التنفس.

الإغماء.

أسباب توقف عضلة القلب..

1_يحدث توقف القلب المفاجئ إذا تعرضت شرايين القلب للانسداد بالكوليستيرول والترسبات الأخرى، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب.

2-النوبة القلبية إذا حدثت نوبة قلبية، وهي غالبًا ما تحدث نتيجة لمرض وخيم بالشريان التاجي، فيمكن أن تؤدي إلى حدوث الرجفان البُطيني ومن ثم توقف القلب المفاجئ.

3_تحدث معظم حالات السكتة القلبية المفاجئة لدى الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي، حيث تُصبح الشرايين مسدودة بالدهون والرواسب الأخرى مما يُقلل من وصول الدم وتدفقه إلى القلب.

