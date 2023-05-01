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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفى: التنظيمات الإرهابية تسطو على الثروات الطبيعية في مناطق الفوضى

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار المصرية، إن حالة الفوضى في أي دولة هي بيئة خصبة لاجتذاب تنظيمات الإرهاب والتطرف.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية" أن التنظيمات الإرهابية لا تحيا في دول مستقرة آمنة بها بنية اجتماعية متماسكة بل تتعايش على الفوضى والطائفية والصراعات الإثنية والعرقية.

وتابع أن التنظيمات الإرهابية تجد في الدول التي تعاني الفوضى والانفلات الأمني والاقتصادي بيئة سهلة لاستقطاب الشباب الذي يعاني الإحباط واليأس وسوء الأوضاع المعيشية.

وأوضح أن مصادر التمويل تكون متوفرة لهذه التنظيمات من خلال الهيمنة على الأراضي والسرقات وتنظيم عمليات سطو مسلح على كثير من المرافق مستشهدا بالتنقيب العشوائي عن المعادن السمينة واستغلال الثروات الطبيعية مثل النفط في كثير من الدول مثل ليبيا وسوريا وغيرها من الدول المفتقدة للأمن.

استقطاب الشباب تنظيمات الإرهابية الثروات الطبيعية انفلات الأمني التنظيمات الإرهابية الارهاب والتطرف

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