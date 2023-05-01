5 جوائز عمرة..أحمد موسى يعلن عن مسابقة على الهواء والسحب بعد 3 ساعات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم الإعلان عن 5 جوائز عمرة هذا العام.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "سيتم الإعلان عن 5 جوائز للعمرة هذا العام على الهواء مباشرة".

وأشار: "المسابقة برعاية مؤسسة النائب محمد أبو العينين الخيرية، وسأطرح سؤالا للمشاهدين من هذا التوقيت حتى الساعة الـ.9.45 وسيكون السحب على الهواء للإجابة، والسؤال هو: من هو النبي الذي أذاب الله له النحاس، هل هو داوود عليه السلام، أم سليمان عليه السلام أم يوسف عليه السلام؟".

وتابع: "حضرتك اختار الإجابة الصحيحة وأرسل الإجابة عن طريق رقم 5774 على الهواء مباشرة"، مضيفا: "سنقوم بسحب أسماء الفائزين على الهواء مع الدكتور علي جمعة، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال 3 ساعات من الآن".