الشناوي: مسلسل جعفر العمدة حقق نجاح طاغي في موسم رمضان..فيديو

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الموسم الرمضاني السابق، كان متنوع، ولكن ننتظر تنوع أكبر خلال المواسم القادمة، بعودة الفوازير.

وقال طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن مسلسل الإمام الشافعي، كشف عن سماحة الإسلام، وكشف عن أفكار الأمام الشافعي ورأيه في العلاقات الإنسانية، وكانت ارائه وأفكاره وسطية ومعتدلة.

حقق نجاح طاغي

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، أن مسلسل جعفر العمدة، حقق نجاح طاغي، وخلق حالة جميلة في رمضان الماضي، وذلك بسبب الكيمياء الموجودة بين المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان.

