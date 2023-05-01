قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني جاء بدعوة رئاسية لترتيب أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة.



وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحوار الوطني سيتم إدارته من خلال جلسات على عدة محاور سياسية واجتماعية واقتصادية".

وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: "تلقينا عشرات الآلاف من الراغبين في المشاركة بالحوار الوطني"، مضيفا: "انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني الأربعاء المقبل والتي تصادف اليوم العالمي للصحافة".

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، "الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية".

وتابع: "نهاية كل يوم في الحوار الوطني سيصدر بيانا بما حدث في في الجلسات"، لافتا: "4 جلسات بحد أقصى يوميا في الحوار الوطني، والحضور للحكومة اختياري في جلسات الحوار الوطني".