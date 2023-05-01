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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: تلقينا عشرات الآلاف من الراغبين في المشاركة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني جاء بدعوة رئاسية لترتيب أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة.

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المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يشمل جميع أطياف المجتمع ورموز الدولة.. فيديو

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ليست نقاشية.. المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.. فيديو


وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحوار الوطني سيتم إدارته من خلال جلسات على عدة محاور سياسية واجتماعية واقتصادية".
وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: "تلقينا عشرات الآلاف من الراغبين في المشاركة بالحوار الوطني"، مضيفا: "انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني الأربعاء المقبل والتي تصادف اليوم العالمي للصحافة".

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، "الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية".
وتابع: "نهاية كل يوم في الحوار الوطني سيصدر بيانا بما حدث في في الجلسات"، لافتا: "4 جلسات بحد أقصى يوميا في الحوار الوطني، والحضور للحكومة اختياري في جلسات الحوار الوطني".

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