مفاجأة كبرى لعشاق الأهلي أمام الزمالك في السوبر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات جاهزاً من الناحية القانونية للمشاركة في مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في دولة الإمارات.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"ما علمته أن لجنة الاستئناف قررت وقف الفصل في عقوبة كهربا وتعليقها لحين الفصل في دعوى النادي الأهلي بقرار بطلان تشكيل لجنة الانضباط".

وأضاف:"موقف محمود عبد المنعم كهربا سليم من الناحية القانونية من حيث المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل .