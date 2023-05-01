يسرا تكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فيديو

كشفت الفنانة يسرا عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، قائلة "هو زي الفل .. وانا دائما بتصل بعصام إمام عشان اطمن علي صحة عادل إمام .. وهو مرات يكلمني ومرات أكلمه انا".

وأضافت "يسرا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن عادل إمام بصحة جيدة وفي حالة جيدة وسط أولاده وأحفاده ويشعر بالسعادة بتجمعهم حوله.

وردت علي الانتقادات التي تخص مسلسل ١٠٠٠ حمدلله علي السلامة، بأنها لا يهمها من يتكلم عنها بأي شكل لا يعجبها لأنها تشعر بأنها قامت بعمل فني ناجح وأسعد الجميع، والدليل علي ذلك بأن المسلسل تخطي عدد المشاهدات الخاصة به علي التيك توك الـ ١٥٠ مليون مشاهدة.