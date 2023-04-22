محمد رمضان : أنا من جيل عادل إمام ومحمود عبد العزيز

قال الفنان محمد رمضان، إنه بالنسبة لإحصائيات المنصات الإجتماعية في العالم العربي، كانت الدراما المصرية في المقدمة بمسلسل جعفر العمدة، مشيرا إلي هذا نجاح لمصر قبل أن يكون نجاح لمحمد رمضان.



وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه ينافس في السينما بفيلم هارلي، الذي يجسد فيه شخصية شاب يدخل في عالم العصابات وتعاطي المخدرات، موضحا أن الفيلم يحمل رسالة هامة تدعمها وزارة التضامن، ومكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

وأوضح رمضان، أنه خرج من مسلسل جعفر العمدة الذي حقق أرقام قياسية ودخل تجربة جديدة في فيلم هارلي، مؤكدا أنه يشعر أن محمد رمضان من جيل عادل إمام ومحمود عبد العزيز وإسعاد يونس انتماء وجداني.

وأكد رمضان، أنه بمجرد أن حقق المال اللازم قام بشراء مكتب مثله مثل النجوم ، وردد ساخرا كنت عايز مراتي تلبسني هدومي وانا رايح المكتب.

