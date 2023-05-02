خالد عبد العزيز: القضية السكانية يجب أن تدخل في كل المناقشات والمحاور

قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحديث في أي قضية يجب أن يسبقه دراسة وافية، فالحديث عن التعليم يوجب علينا أن نعرف الميزانية المخصصة للتعليم والمطلوب تحقيقه، والإمكانيات المتاحة في إطار قدرات الدولة.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال حواره في برنامج «كلام في السياسية»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من الممكن أن نجد محافظة تحتاج إلى مدارس تعليم أساسي ولكن نجد أنه لا توجد أراضي متاحة داخل عمران المحافظة، فنجد أن الحل هو وجود المدارس على حدود المحافظة، وهو أمر يتعارض مع الثقافة الخاصة بسكان المحافظة، فنضطر لدراسة المشكلة بشكل محلي وطرح الحلول المناسبة.