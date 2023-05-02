توقف مطار حلب عن العمل واستشهاد عسكري وإصابة 7 جراء عدوان إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام سورية ،اليوم الثلاثاء، باستشهاد عسكري سوري وأصيب خمسة آخرون واثنان من المدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب وبسببه، أضطرت السلطات إلى توقف مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب"، بحسب وكالة انباء السورية "سانا" .

وأضاف المصدر: إن العدوان "أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".