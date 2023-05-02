عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

كهربا
كهربا

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورًا جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، مرتديا عباية، وعلق عدد من متابعي كهربا علي سفره إلي الإمارات من أجل السوبر المصري.

وجاءت التعليقات كالاتي: “دولة الإمارات هتنور يا نجم - شيخ العرب”.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

محمود عبد المنعم كهربا كهربا محمود عبد المنعم النادي الأهلي الأهلى مرتضى منصور السوبر المصري عقوبة كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

كيف تعرف أن الفرج قريب؟.. الإفتاء: بـ 9 علامات تحدث أمام عينيك

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

البديل جاهز.. أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

موضوعات متعلقة

الصقر.. نجم الأهلي السابق يحتفل بعيد ميلاده

أول تعليق من مرتضى منصور عقب فوز طائرة الزمالك بكأس مصر

نهال عنبر توجه رسالة إلى محمد منير عقب حفله الغنائي في العريش

أولاد حريم كريم.. مصطفى قمر للمتابعين: محضرلكم أغاني جامدة

برفقه ابنتيها.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نهائي أبطال أفريقيا.. فرج عامر: الأهلي لن يواجه صن داونز

أحمد عيد عبد الملك عن تتويج الزمالك بكأس الطائرة: مستحقة يا رجالة

تحلق في الفضاء.. تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق بفوز كأس الطائرة

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 15 ألف حالة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قاد معركة الأمعاء الخاوية 86 يوما.. من هو الشهيد الأسير خضر عدنان؟

استصدار شهادات الكربون.. القصير يبحث مع الغرفة التجارية الألمانية سبل التعاون المشترك

الخارجية الأوكرانية تعتذر عن صورة أثارت غضبا على تويتر

الدائري الآن .. حالة المرور على الطرق الصحراوية

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

فيديو

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ