أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورًا جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، مرتديا عباية، وعلق عدد من متابعي كهربا علي سفره إلي الإمارات من أجل السوبر المصري.

وجاءت التعليقات كالاتي: “دولة الإمارات هتنور يا نجم - شيخ العرب”.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.