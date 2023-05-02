وكيل قوى عاملة النواب: قرارات الرئيس السيسى انتصار لحقوق العمال

وجهت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر لعمال مصر مشيدة بحزمة القرارات والتشريعات التى اقرها الرئيس السيسى لعمال مصر وذلك تقديرا لمجهود العمال وفى مقدمتها قرار الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهو ما يعد انتصار لحقوق العمال فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك من أجل رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، بجانب دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا السابقة.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم إن عمال مصر هم وقود التقدم والازدهار والعمل والانتاج وعلى أيديهم رفعة بلادنا وتنميتها، كما أن الاحتفال بعيد العمال يخلد الجهود المصرية المبذولة على مر العصور مؤكدة أن عمال مصر كانوا ولا زالوا وسيظلون بناة هذا الوطن ودرعه، لما يقومون به من دور وجهد لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة فى كافة ربوع الوطن .

وأكدت النائبة سولاف درويش أن الطبقة العاملة المصرية كانت ولاتزال وستظل على مر تاريخها رمزا للوفاء، يواصلون العمل بالليل والنهار لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، لاستشراق مستقبل أفضل لكل الأجيال مشيرة الى أن ذكرى عيد العمال تعد المناسبة التى تجسد احترام الدولة وتقديرها لجهود عمال مصر الشرفاء الذين يبذلون الجهد والعرق ويواصلون العمل بسواعدهم ليل نهار فى كافة مواقع العمل والإنتاج لاستكمال مسيرة البناء والتقدم لهذا الوطن الكريم.



ورحبت النائبة سولاف درويش بالقرارات الهامة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفاليه عيد العمال، والتى تضمنت إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه مشيدة بتوجيه الرئيس السيسى بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه بجانب بإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.



كما أشادت النائبة سولاف درويش بتكليفات الرئيس السيسى بالتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجهم فى سوق العمل مؤكدة أن هذه القرارات والتكليفات الرئاسية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى جميع عمال مصر .

