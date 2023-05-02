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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره ريال سوسييداد، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع رقم 33 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

وتقام المباراة بين ريال سوسييداد وضيفه ريال مدريد في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق عصام الشوالي.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، لاستحقاق ريال سوسييداد الرابع والساعي إلى البطاقة الرابعة المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل (58 نقطة).

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة جراء إصابة لاعب وسطه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) في أوتار الركبة ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

وينتظر النادي الملكي نهائي كأس الملك أمام أوساسونا في السادس هذا الشهر، قبل 3 أيام من استحقاقه القاري الأهم في دفاعه عن لقبه في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الذي يستقبله على ملعبه "سانتياجو برنابيو" في ذهاب نصف النهائي.

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