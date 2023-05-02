تراجع كبير فى أسعار الدولار بالعراق

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كردستان.

وبحسب وسائل إعلام، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 14210 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح أمس الاثنين 142500 دينار مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع والشراء أيضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 14300 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 14100 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 14240 دينار، وسعر الشراء 14230 دينار مقابل 100 دولار.