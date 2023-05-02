بنوك مصر: نتوسع في ترميز البطاقات الائتمانية لتطبيق الشمول المالي

قال طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC التابعة للبنك المركزي المصري، إن هناك اهتماما لدي " المركزي" بالتوسع في ترميز البطاقات الائتمانية ATM، لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي وتطور الخدمات الدفع الرقمي وابتكار خدمات جديدة للتيسير علي عملاء البنوك.



وأضاف في تصريحات له علي هامش اتفاق بين الشركة وأحد الشركات العالمية المصدرة لبطاقات الإئتمان و مشاركة قيادات من البنك المركزي المصري، أن " بنوك مصر" تعد مشغل قومي للبنية التحتية لنظم الدفع إذ تعمل علي تعزيز التحول لوسائل الدفع الإلكتروني من خلال التعاون مع مطوري تقنيات الدفع وتمكين الابتكار لطرح أحدث تقنيات المدفوعات الآمنة والسهلة.

وتمثل تكنولوجيا الترميز تطورا نوعيا للبنية التحتية للمدفوعات والتي أصبحت تمثل أحد أهم مقومات الاقتصاد وجذب الاستثمارات العالمية.



وأوضح أحمد ربيع، المدير التنفيذي لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، أن هناك دعم البنية التحتية للمدفوعات بتقنية الترميز وإتاحتها من خلال جميع البنوك من شأنه أن يحقق مستوى جديد من أمان المعاملات المالية وحماية بيانات العملاء وهو ما سيساهم بدوره في تشجيع التحول للمدفوعات الرقمية .



وأشار إلي أنه تم تصميم خدمة الترميز لمواجهة عمليات الاحتيال والحد من انتهاكات الدفع الرقمية، فهي تيسر عمليات الدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر، حيث تتيح التكنولوجيا طرق آمنة للمستخدمين لتخزين نسخة رقمية من بطاقتهم على هواتفهم الذكية واستخدامها لإجراء المعاملات بسلاسة من خلال رموز مميزة يتم إنشاؤها للبطاقة عند كل تاجر.



من جانبه قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة العالمية لإصدار البطاقات الإئتمانية ، إن هناك لدعم جهود البنك المركزي المصري في تطوير صناعة المدفوعات الرقمية من خلال إتاحة تكنولوجيا الترميز والعمل المشترك لتحديث المدفوعات وتمكين المعاملات بحلول دفع مناسبة وآمنة وبسيطة". وأضاف: "يعد هذا الإنجاز استمرارًا لجهودنا في تحويل البنية التحتية المالية الرقمية في مصر ودفع مسيرة البلاد لاقتصاد غير نقدي نحو آفاقاً جديدة.