عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات من أرض الشونة بشارع كعبيش بالجيزة

رفع المخلفات
رفع المخلفات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات وذلك من خلال التواجد الميدانى والتقييم الدورى لأداء الأحياء والمراكز والمدن فى ملف النظافة ورفع المخلفات.

وانطلاقاً من الجهود اليومية لتحسين منظومة النظافة قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل برفع حوالى 10 الاف طن من مخلفات الرتش المتراكمة علي مدار فترات زمنية بمنطقة أرض الشونة بشارع كعبيش بجوار الطريق الدائري نطاق حى الهرم وذلك من خلال ٣٠٠ نقلة بسيارات ومعدات الشركات العاملة في النظافة.

وأضاف اللواء أحمد راشد أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بمنطقة ارض الشونه تم تكليف رئيس الحى وهيئة النظافه بالدفع بفرق النظافه والمتعهدين لرفع كافه التراكمات الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً.

وأكد المحافظ على ضرورة التعامل الفورى مع مايتم رصده من مخلفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئي أو الجمالي.

وأشار المحافظ، إلى أن جهود رفع المخلفات مستمرة لليوم الخامس على التوالي حتي يتم رفعها بالكامل مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الجهود الخاصة بتحسين مستوي النظافة ورفع مخلفات القمامة والرتش بمختلف القطاعات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و للحفاظ على المظهر الحضاري بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

أحمد راشد محافظ الجيزة أرض الشونة الحركة المرورية الخدمات المقدمة للمواطنين الطريق الدائرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المظهر الحضاري النظافة والتجميل هيئة النظافة والتجميل مخلفات القمامة مخلفات الرتش نظافة ورفع مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

بدء تسجيل التدريب البدني للمعلمين الجدد لمرحلتي رياض أطفال ومعلم فصل بالجيزة

محافظة الجيزة تعلن عن توافر فرص عمل بالقرية الذكية.. تعرف على الشروط

ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة فاسدة في الجيزة

وكيل التعليم بالجيزة يصدر تعليمات مشددة بشأن امتحانات نهاية العام.. تعرف عليها

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركزي أطفيح والصف

محافظ الجيزة يتابع الحالة العامة للنظافة بمحاور المنصورية والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين

ضمن الموجة الـ21|إزالة 46 حالة تعد على أملاك دولة بمراكز ومدن الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير وحالة النظافة بالعجوزة

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب نهائيا.. 7 حالات لـ فصل طالب الشرطة بالقانون

أفضل تطبيقات تشغيل الأغاني بدون نت على موبايلك

آخرها طبق ملوخية في حديقة الأزهر.. قصة عشق السفير الكندي للطعام المصري

لمخالفته الرأي.. الأب يغدر بابنه ويطلق عليه الرصاص في سوهاج| تفاصيل صادمة

الجو هيقلب تاني|حالة الطقس: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. وهذا موعد الانخفاض

هجوم سيبراني جديد يعطّل عدداً من المواقع الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

43 سنة| سبب إنساني وراء رفض مصطفى درويش الزواج طوال حياته

حيل بسيطة وسهلة تساعد في نسف الكرش والدهون العنيدة

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ