آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

كشف خالد الغندور، موقف نادي الزمالك من التراجع عن قرار الانسحاب من خوض لقاء كأس السوبر المصري ضد الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" اجتماع هام للجنة الكرة بنادي الزمالك اليوم وليس له علاقة بالانسحاب من السوبر".

أضاف:" معلومة صغيرة اجتماع لجنة الكرة ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمباراة السوبر ده قرار مجلس الإدارة لجنة الكورة وجمهور الزمالك ورموز النادي كلهم مع الاعتذار عن المشاركة في المسرحية الهزلية وكرامة النادي أهم من أي مباراة".



تابع:" بلاش شغل الأطفال النادي لن يشارك في اللقاء واجتماع لجنة الكورة لمناقشة حال الفريق تقييم ما سبق ومستقبل النادي في الموسم الجديد وتبادل الأراء في مستوي اللاعبين وترشيح للصفقات القادمة من لجنة الكرة".

