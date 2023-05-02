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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوارث صحية .. جمال شعبان يحذر من الزعل

جمال شعبان
جمال شعبان

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من الزعل لتأثيره السلبي على الصحة.

وكتب شعبان، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن «الزعل فعلا أقوي مخلوقات الله لأنه بيهزم الإنسان اللي هو سيد الكون ».

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أضرار الزعل

وأكد الدكتور جمال شعبان، أن الزعل بيكسر القلب وبيسبب الجلطات وتوقف القلب المفاجئ والسكتة الدماغية.

الأكثر عرضة للسكتة القلبية

وكشف الدكتور جمال شعبان، لـ صدى البلد، عن الأكثر عرضة للسكتة القلبية والوفاة المفاجأة وهم 
1- مرضى النقرس
2- مرضى الذئبة الحمراء
3- مرضى القولون التقرحي
4- مرضى الصدفية
5- مرضى كورونا
6- النساء اللاتي يعانين من الصداع النصفي

 

الزعل الدكتور جمال شعبان الذئبة الحمراء عميد معهد القلب وفاة الفنان مصطفى درويش عميد معهد القلب السابق توقف القلب المفاجئ توقف القلب

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