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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

الدكتورة نورهان قنديل
الدكتورة نورهان قنديل تقبل يد زوجها بعفوية أثناء لايف

أثار موقف عفوي للصيدلانية وأخصائية التغذية والبلوجر الشهيرة، نورهان قنديل إعجاب الآلاف من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فماذا فعلت؟. 

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” لم تتعد مدته الثواني من لايف للبلوجر الشهيرة تتحدث فيه إلى متابعيها ثم يظهر ظل زوجها من خلف الكاميرا على الزجاج الذي تجلس أمامه لتقوم بتنبيه إلى ذلك، كما طلبت منه أن يلقي السلام على المتابعين، معلقة: “شكلك حلو بالجلابية سلم عليهم”. 

وخلال الفيديو القصير وبعد أن يلقي الزوج -الذي ورد أنه طبيب- السلام على متابعي زوجته خبيرة التغذية تقوم بتقبيل يديه قبل المغادة بشكل عفوي انتشر على إثرها مقطع الفيديو وصورة للموقف. 

ردود الأفعال 

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو المنتشر: “إيه الجمال والحلاوة دي، إيه الأخلاق دي والأصل دا والحب والمودة دي”، “انتوا عارفين نورهان قنديل من أشهر الستات الناجحة في مصر في مجالها، ودا تعاملها مع جوزها وكمان من كتر التلقائية ظهر قدام الناس”.

وأضاف آخرون: “دي إنسانة محترمة جدا وبتحب جوزها وكفاية إنه ست ناجحة مع بيتها وأسرتها وشغلها بلاش ندخل في حياة الآخرين”، “موقف عفوي جميل”،  “دكتورة محترمة بنت أصول”. 

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الدكتورة نورهان قنديل تقبل يد زوجها بعفوية أثناء لايف 

 

 

 

 

 

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