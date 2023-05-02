روحانيات الإنشاد على مسرح الجمهورية.. الخميس المقبل

تقدم فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، مجموعة من الاعمال الغنائية الروحانية، فى الثامنة والنصف مساء الخميس 4 مايو على مسرح الجمهورية.

ويشمل برنامج الحفل تقديم أعمال نور نور - كم ناشد المختار لـ عبد العظيم محمد ، علشانك يا نبينا لـ محمد فوزي ، مدد مدد لـ عبد العظيم عبد الحق ، إبتهال من التراث الصوفي ، قل ادعو الله لـ كمال الطويل ، يا منى عيني - نور عرش الله لـ أحمد عبد الله ، مدد يا بني لـ محمد الكحلاوي ، صلو يا أهل الكمال للشيخ محمد عبد الله ، يا رسول الإنسانية لـ محمد الموجي ، المقبولة لـ سامى الحفناوي ، إلهي ما أعظمك لـ رياض السنباطي وأسماء الله الحسني لسيد مكاوي .. أداء آيات فاروق ، محمد البحيري ، محمد حسين ، إبراهيم فاروق ، هبة عادل ، وائل سراج ، فارس عبد العال ، محمد عبد التواب .

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى ، وشاركت فى إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.