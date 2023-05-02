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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. اللجنة الفنية بالزمالك تناقش حالة فريق الكرة وملف الصفقات الجديدة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد اجتماعا هام  اللجنة الفنية بالقلعه البيضاء اليوم الثلاثاء بمقر النادي لمناقشة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، وتقييم حالة الأبيض ومناقشة ملف الصفقات الجديدة.

وأكد مصدر باللجنة الفنية أنه سيتم تقديم توصيات لإدارة الكرة ومجلس إدارة الزمالك فيما يخص موقف الفريق واللاعبين والأسماء المرشحة للانضمام إلى الزمالك في الموسم المقبل.

 

وكان فريق الزمالك اعتذر في الساعات القليلة الماضية عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بصورة طبيعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

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