الدولية للهجرة: 334 ألف نازح داخلي بالسودان و64 ألف لاجئ عبر الحدود

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين داخليا في السودان منذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل الماضي، بلغ أكثر من 334 ألف نازح داخلي تم تسجيلها في 14 من أصل 18 ولاية سودانية، فيما بلغ عدد اللاجئين إلى البلدان المجاورة أكثر من 64 ألف شخص.

وأشارت المنظمة، في تقرير لمصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن 72 % من النازحين داخليا والذين فروا من مناطق العنف تم تسجيلهم في غرب وجنوب دافور.

وأوضح التقرير أن الفارين عبر الحدود إلى البلدان المجاورة اشتمل على 14 ألفا و883 شخصا فروا إلى جنوب السودان، و6828 شخصا إلى إثيوبيا، و6 آلاف إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، و16 ألفا إلى مصر، و20 ألفا إلى تشاد، و550 إلى ليبيا.

