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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها

كهربا
كهربا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورًا جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، مرتديا عباية، وعلق عدد من متابعي كهربا علي سفره إلي الإمارات من أجل السوبر المصري.

بـ البرنص.. منة عرفة تحتفل بعيد ميلادها علي طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة منة عرفة، بمناسبة عيد ميلادها في جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة عرفة مرتدية “برنص” وهي جالسة علي السرير، وممسكة في يدها تورتة لعيد ميلادها، وتألقت منة عرفة بالروج الأحمر الجريء.

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عقوبات نادي الزمالك حال عدم خوض مباراة السوبر يوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “اللائحة تنص على حرمان الزمالك من البطولة لمدة عام وغرامة نصف مليون جنيه وذلك حال عدم خوض السوبر يوم الجمعة المقبل”.
أول تحرك من بيراميدز للمشاركة في السوبر حال اعتذار الزمالك أمام الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن عقد اجتماع لإدارة بيراميدز مع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق، لمناقشة التطورات المتعلقة بمباراة السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”: “خاص.. إدارة بيراميدز تعقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق اليوم لاستطلاع رأيه في ملف المشاركة أمام الأهلي في السوبر حال اعتذار الزمالك”.

بتيشيرتات ل تامر حسني.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها

احتفلت بسمة بوسيل، بعيد ميلاد ابنتيها تاليا وامايا، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كل من بنات الفنان تامر حسني، وهما ترتديان تيشيرتات عليها صورة تامر حسني، وعلقت بسمة بوسيل كاتبة: “عيد ميلاد سعيد امايا، عيد ميلاد سعيد تاليا”.

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