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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الإنسحاب من مباراة السوبر

الزمالك
الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عقوبات نادي الزمالك حال عدم خوض مباراة السوبر يوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “اللائحة تنص على حرمان الزمالك من البطولة لمدة عام وغرامة نصف مليون جنيه وذلك حال عدم خوض السوبر يوم الجمعة المقبل”.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو ، أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

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