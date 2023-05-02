3 أندية جاهزة.. اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أخيرة لحسم المشاركة في السوبر

خاطب اتحاد الكرة المصري ، نادي الزمالك لحسم موقفه بشكل رسمي وعاجل بشأن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر إقامته في الامارات يوم الجمعه 5 مايو الجاري .

وجاء خطاب اتحاد الكرة بضرور رد نادي الزمالك في موعد اقصاه اليوم لحسم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري .

وعلي جانب أخر وافقت 3 أندية على خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي مساء الجمعة المقبل بأبو ظبى بالامارات بدلا من نادي الزمالك .

ووافقت أندية بيراميدز وطلائع الجيش و فيوتشر على خوض اللقاء أمام الأهلي فى حالة استمرار اعتذار الزمالك عن خوض المباراة بسبب أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.



ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.