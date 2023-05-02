أتش أم أس الدرعية.. كيف جذبت الاهتمام بعمليات الأجلاء من السودان

تستخدم السفينة الحربية السعودية "أتش أم أس الدرعية" ، التي يبلغ طولها 102 مترا ، لمرافقة ناقلات النفط عبر البحر الأحمر وفي التدريبات مع القوى البحرية الغربية، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

لكن مؤخرا، نفذت السفينة نوعًا مختلفًا من المهام، والمتمثل في نقل المدنيين من السودان الذي ضربه الصراع إلى بر الأمان على الأراضي السعودية.

كان ذلك جزءًا من جهود إجلاء أوسع نطاقا منحت المملكة العربية السعودية دورًا مركزيًا في أزمة السودان.

حتى يوم الاثنين ، استقبلت المملكة العربية السعودية أكثر من 5400 مدني تم إجلاؤهم ، الغالبية العظمى منهم من الأجانب يمثلون 102 دولة في ست قارات.

قال كاميرون هدسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لقد تأثرت بشدة بكل عملهم للمساعدة في إجلاء الناس ، ووضع أسطولهم البحري تحت تصرف الفارين".

وذكر أن "هذه مهلة مؤقتة للمجتمع الدولي للتركيز على عمليات الإجلاء باعتبارها القصة الرئيسية".

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي إن الأصول العسكرية ستستمر في عمليات الإجلاء "طالما أن السفارة السعودية تتلقى طلبات من السفارات الأخرى".

في غضون ذلك ، يضع المسؤولون السعوديون المملكة كوسيط.

التقى مبعوث من البرهان ، الأحد ، بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، وطلب مسؤولون سعوديون عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.