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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيسة نقابة أطباء السودان: 61 مستشفى خارج الخدمة بسبب الحرب.. فيديو

السودان
السودان

كشفت هبة عمر رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان، عن خروج 61 مستشفى من الخدمة في البلاد، مشيرة إلى أن ميليشيا الدعم السريع نهبت المخزن المركزي للدواء.

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وقالت في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الخدمة الصحية في مدينة الجنينة غرب دارفور متوقفة نتيجة الاشتباكات العنيفة، مضيفة أن ميلشيا الدعم السريع نهبت المخزن المركزي للدواء في مدينة القطيفة ومكاتب الهلال الأحمر.

وأكدت استمرار اختراق الهدنة، ما يضر بسلامة المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى وفاة 447 شخصا وإصابة 2255 آخرين منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

وأوضحت أن 16 مستشفى تعرضت للقصف و19 تعرضت للإخلاء القسري بجانب الاعتداء على عربات الإسعاف. وبينت أن تلك الإحصائيات تخص العاصمة بالخرطوم والولايات المتأثرة بالاشتباكات مثل النيل الأبيض والجنينة والفاشر وديالا.

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