بيان روسي عاجل بشأن عمليات الإجلاء من السودان

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن هتم إجلاء مواطني روسيا ودول الكومنولث المستقلة من السودان دون وقوع حوادث.

وقالت الخارجية الروسية، إن "الجهود الموحدة والفعالة لممثلي الإدارات والمنظمات الروسية المعنية في ظروف المرحلة" الساخنة "من الأحداث في السودان جعلت من الممكن تجنب الحوادث التي ابتليت بها جميع مهام الإخلاء الغربية تقريبًا".

وأضافت عملية إجلاء المواطنين من السودان تمت خلف أبواب مغلقة بسبب المخاطر.

وقالت: "تم إخطار الناس بأمر المغادرة والعملية نفسها في الوضع الأكثر انغلاقًا، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر العالية للغاية المرتبطة بالأمن".