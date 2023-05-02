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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات ترصد الخسائر في مستوطنة إسرائيلية بعد ضربها بالصواريخ من غزة.. شاهد

خسائر قصف صاروخي
خسائر قصف صاروخي على اسرائيل

أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية تجاه بلدات إسرائيلية شرق قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية عن سماع صفارات انذار دوّت في بلدات إسرائيلية.

طالب الجيش الإسرائيلي سكان منطقة غلاف ‎غزة و‎سديروت بالبقاء بالقرب من الأماكن المحصنة في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من غزة. 

وانتشرت صور ترصد حجم الخسائر التي تعرضت لها مستوطنة سديروت جنوب إسرائيل، نتيجة سقوط صواريخ تم إطلاقها من غزة.

وأفاد ‏مراسل قناة المملكة الأردنية بإطلاق أكثر من 10 صواريخ من قطاع ‎غزة باتجاه إسرائيل.

وقال: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف نقطة رصد للفصائل شرقي ‎غزة بقذيفتين.

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قطاع غزة الجيش الإسرائيلي غزة سديروت مستوطنة سديروت

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