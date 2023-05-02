لقطات ترصد الخسائر في مستوطنة إسرائيلية بعد ضربها بالصواريخ من غزة.. شاهد

أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية تجاه بلدات إسرائيلية شرق قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية عن سماع صفارات انذار دوّت في بلدات إسرائيلية.

طالب الجيش الإسرائيلي سكان منطقة غلاف ‎غزة و‎سديروت بالبقاء بالقرب من الأماكن المحصنة في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من غزة.

وانتشرت صور ترصد حجم الخسائر التي تعرضت لها مستوطنة سديروت جنوب إسرائيل، نتيجة سقوط صواريخ تم إطلاقها من غزة.

وأفاد ‏مراسل قناة المملكة الأردنية بإطلاق أكثر من 10 صواريخ من قطاع ‎غزة باتجاه إسرائيل.

وقال: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف نقطة رصد للفصائل شرقي ‎غزة بقذيفتين.

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