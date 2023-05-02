عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبدأ 4 مايو

جوبا: الجيش السوداني والدعم السريع وافقا على هدنة 7 أيام

البرهان
البرهان

قالت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ يوم الخميس المقبل.

وقالت خارجية جنوب السودان في بيان، إن البرهان وحميدتي وافقا خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على تسمية ممثليهما في محادثات سلام تُعقد في مكان من اختيارهما.

وكان وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دينق أكد في وقت سابق، أن جهود جوبا لا تزال جارية من أجل إقناع الطرفين بوقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

أبو الغيط: حريصون على استقرار السودان وحماية شعبه ومقدراته

رئيسة نقابة أطباء السودان: 61 مستشفى خارج الخدمة بسبب الحرب.. فيديو

خارجية جنوب السودان البرهان سلفا كير الدعم السريع مجلس السيادة السوداني جوبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بالاسماء.. تعرف على الأندية الموافقة علي خوض السوبر بدلا من الزمالك

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

موضوعات متعلقة

بينها مصر.. شركة طيران روسية تعلن تسيير 130 رحلة أسبوعيا لـ3 دول

بعد الضربات الروسية.. ضابط مخابرات بريطاني يكشف عن كارثة تهدد أوكرانيا

انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

يشتبه بأنه روسي.. الكشف عن تفاصيل سقوط صاروخ في وسط بولندا

بعد إعلان رئيس فاجنر.. الجيش الأوكراني يكشف حقيقة مقتل جنرال كبير

حماية أوروبا.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن الانضمام لحلف الناتو

رئيس فاجنر الروسية يعلن مقتل جنرال كبير في الجيش الأوكراني

ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو

ترشيحاتنا

غير متوقع.. أوكرانيا تكشف سبب تأخير الهجوم المضاد ضد روسيا

وساطة مصرية| جهود دولية وعربية لتغليب لغة الحوار وحقن دماء الشعب السوداني

هل شارب الخمر ليس له حد في الإسلام؟.. علماء الدين يحسمون الجدل

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني لبحث الأزمة السودانية والعلاقات المشتركة

القومي للمرأة يشارك بورشة عمل الاتجاهات القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية

قبل الزيادة.. كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

سعرها 4 مليون جنيه.. طالب جائع يأكل موزة عمل فني بكوريا

فيديو

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ