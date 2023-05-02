جوبا: الجيش السوداني والدعم السريع وافقا على هدنة 7 أيام

تبدأ 4 مايو

قالت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ يوم الخميس المقبل.

وقالت خارجية جنوب السودان في بيان، إن البرهان وحميدتي وافقا خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على تسمية ممثليهما في محادثات سلام تُعقد في مكان من اختيارهما.

وكان وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دينق أكد في وقت سابق، أن جهود جوبا لا تزال جارية من أجل إقناع الطرفين بوقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.