قبل إعلان انطلاقه بساعات.. محطات مهمة للحوار الوطني في مرحلته التحضيرية

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، كشف حساب الخطوات التي اتخذها المجلس خلال المرحلة الماضية، على مدار 23 اجتماعًا وانعقادا دائما للمجلس.

الحوار الوطني

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس اتخذ خطوات وجهودا جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادا دائام لمجلس الأمناء، وصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.

ومن أبرز جهود المرحلة التحضيرية:

إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني

إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني

إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين

واستقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعدا للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.

وقام مجلس الأمناء بتشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها، وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.

وأعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع ثلاثة أيام على الأقل اسبوعيًا لجميع المحاور.

وتنطلق غدا الاربعاء، رسميا أول مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، بمشاركة كافة فئات وأطياف الوطن، يتم خلاله عقد مؤتمر لإعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض.

ومن المقرر إذاعة فعالياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.