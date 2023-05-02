ماذا يقال في العزاء والرد عليه؟ أفضل عبارات المواساة

عن ماذا يقال في العزاء والرد عليه ، يجد الكثير من الناس يتشابه عليهم الموقف حين يقدمون واجب العزاء لأهلهم وأحبائهم الذين فقدوا أغلى ما عندهم، وهنا نوضح ماذا يقال في العزاء والرد عليه وأفضل ما يقال في العزاء.

ماذا يقال في العزاء والرد عليه



وورد في السنة النبوية المشرفة ، حديث عن ماذا يقال في العزاء والرد عليه ، حيث روي عن أبي زيْد أُسامَة بن زيد حَارثَةَ موْلَى رسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وحبَّهِ وابْنِ حبِّهِ رضـِيَ الله عنهُمَا، قالَ: أَرْسلَتْ بنْتُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: إنَّ ابْنِي قَدِ احتُضِرَ فاشْهدْنَا، فأَرسَلَ يقْرِئُ السَّلامَ ويَقُول : «إن للَّه مَا أَخَذَ ، ولهُ مَا أعْطَى ، وكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسمَّى ، فلتصْبِر ولتحْتسبْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

أفضل ما يقال في العزاء



عظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة أتقدم باسمي و باسم عائلتي بأحر التعازي والمواساة.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبر أهله وأحبابه.



ألفاظ ممنوعة في العزاء



هناك ألفاظ متداولة في واجبات العزاء ومنتشرة بين الناس، وهذه الألفاظ موجودة في غير موضعها، مثل قول "البقية في حياتك" فهذه الجملة غير صحيحة فلا توجد بقية في عمر أحد حتى تنتقل لآخر، وكذلك قول "ربنا افتكره" فلا يصح أن نتلفظ بهذا اللفظ فالله لا ينسى أحد كي يفتكره.

كما لا يصح أن نقول "ربنا يجعلها آخر الأحزان" فهذه الكلمات لا يصح أن تقال أبدا، فلا أحد يتصور أن الأحزان تنتهي فكلنا سنموت ولن يبقى أحد إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام.

عبارات التعزية



كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه وتقبله في الصالحين.

تقبلوا عزاءنا وخالص أسفنا على ما فوجعنا به من نبأ، صبركم الله والبقاء لله.

عظم الله أجره وأصلح عمله وغفر له وتقبل منه

دعاء للميت



اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه ، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار. اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

حكم التعزية في الإسلام



قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن التعزية في الإسلام حكمها الندب لجميع أهل المتوفي.

وأضافت لجنة الفتوى، أن وقت التعزية يكون من الوفاة حتى ثلاثة أيام وتكره بعد ذلك إلا لغائب ونحوه، مشيرة إلى أن أفضل أوقات التعزية يكون بعد الدفن مباشرة.



وذكرت أن دعاء التعزية هو كما عنْ أبي زيْد أُسامَة بن زيد حَارثَةَ موْلَى رسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وحبَّهِ وابْنِ حبِّهِ رضـِيَ الله عنهُمَا، قالَ: أَرْسلَتْ بنْتُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : إنَّ ابْنِي قَدِ احتُضِرَ فاشْهدْنَا، فأَرسَلَ يقْرِئُ السَّلامَ ويَقُول : « إن للَّه مَا أَخَذَ ، ولهُ مَا أعْطَى ، وكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسمَّى ، فلتصْبِر ولتحْتسبْ » » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حكم «الخميس والأربعين» للميت

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع الحنيف لم يندب أو يستحسن تجديد الأحزان على الأموات.

وأضاف ممدوح، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على حكم عمل خميس أو أربعين للميت؟ أن الشرع يريدنا أن نعرف أن الموت هو انتقال من حالة إلى حالة ولم يحجر علينا فى إظهار مشاعر الألم، لكن باعتدال دون فعل ما يغضب الله، وفى نفس الوقت شرع زيارة القبور لأنها تذكر بالموت.

وأشار إلى أن عمل أربعين وسنوية للميت لم تطلبها الشريعة وهى من البدع المذمومة.