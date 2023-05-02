تقرير اقتصادي: مصر توفر فرصا استثمارية مثيرة للاهتمام رغم التحديات

أكد تحليل مالى عالمى لجولدن بروكرز انه على الرغم من أن مصر تواجه تضخمًا مرتفعًا وانخفضت قيمة عملتها، الجنيه المصري، بنسبة 50٪ تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022، إلا أن البلاد توفر فرصًا استثمارية ضخمة. وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 ((EGX 30 ببورصة القاهرة بنحو الثلثين خلال العام الماضي.



تعد مصر الدولة الأكثر ازدحاماً بالسكان في الشرق الأوسط وثالث أكبر اقتصاد أفريقي، وعلى الرغم من وجود أوجه قصور، خاصة في الحرية الاقتصادية وكفاءة القضاء، إلا أن البلاد تُظهر فرصًا قوية لتكون النمر الاقتصادي للمنطقة



وتمثل الخدمات الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي، الذي يمثل حوالي %55. وهى نسبة الغالبية العظمى من الخدمات في صناعة السياحة. كما يتكون ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر من الصناعة، بينما تشكل الزراعة نسبة %12 المتبقية.



حتى تفشي جائحة فيروس كورونا، أظهر الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنحو %5 إلى %6 سنويًا. ثم تسبب كوفيد في تدهور الاقتصاد المصري بنحو %3.5 في عام 2020 و %3 أخرى في عام 2021. وفي العام الماضي فقط، جلب بعض الانتعاش الاقتصادي لمصر. ثم تعرضت مصر لصدمة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا.



منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو %50 مقابل الدولار الأمريكي. وانعكس النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية. وقفز معدل التضخم السنوي إلى %25.8 في يناير وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات.



وتقدم مصر إمكانية الاستثمار في البورصة في القاهرة. المؤشر الرئيسي للبورصة هو مؤشر EGX 30 الذي يضم أسهم 30 شركة. ويملك البنك التجاري الدولي المصري الحصة الأكبر (%32.3). كما يتم تداول شركات مصرفية أخرى، أو فروعها المصرية، مثل بنك أبو ظبي الإسلامي أو كريدي أجريكول، في البورصة. ولكن يمكننا أيضًا العثور على شركات اتصالات أو شركات صناعية هناك. ارتفع مؤشر EGX 30 بنحو الثلثين خلال العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السندات الحكومية والشركات في بورصة القاهرة. هناك العديد من أنواع السندات الحكومية للاختيار من بينها بناءً على تاريخ الاستحقاق. ويتم تقديم أدنى تقدير من خلال السندات الليلية، ما يزيد قليلاً عن %18 سنويًا، في حين يتم تقديم أعلى عائد من خلال السندات ذات الاستحقاق من سنة إلى خمس سنوات، عند حوالي %25 سنويًا. وتحمل السندات الحكومية ذات العشر سنوات فائدة بمعدل يقل قليلاً عن %24 سنوياً.