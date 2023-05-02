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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل نحو بيئة نظيفة.. مصر للطيران تشارك بمعرض سوق السفر ATM بدبي

صدى البلد

شاركت مصر للطيران فى معرض سوق السفر العربى ATM  (ArabianTravel Market) ، والمقام بمدينة دبي خلال الفترة من 1 – 4 مايو 2023 بمركز دبي التجاري العالمي والذى يحتفل هذا العام بعيده الثلاثين تحت شعار" العمل نحو بيئة نظيفة " "Working Towards net zero " بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من أكثر من 100 دولة حول العالم.

ومثل مصر للطيران المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران  والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية و عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية و يوسف جاد المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية وحسام أبو غرارة مدير مكتب مصر للطيران بدبى

وصرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، أن الشركة الوطنية تحرص على المشاركة في هذا المعرض كل عام حيث يعتبر خطوة هامة فى إطار الدور الذى تلعبه الشركة الوطنية فى تشجيع السياحة المصرية فى مختلف أنحاء العالم، ويأتى في إطار سعيها لجذب عملاء جدد من السوق العربي إضافة لدورها الريادي ومكانتها في صناعة النقل الجوي، حيث يعد من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة بالشرق الأوسط و فرصة جيدة لتبادل الرؤى والتعرف على مناطق الجذب السياحي المتنوعة وخطوط الطيران الجديدة وأفضل النظم التكنولوجية المتبعة في مجال السفر.

وأضاف الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن استراتيجية الشركة خلال هذه الفترة ترتكز على فتح نقاط وخطوط جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي والأوروبى والأسيوى والأفريقي ، ويأتى ذلك من أجل الدفع بالحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية من مختلف دول العالم .

وخلال فعاليات اليوم الأول قامت مصر للطيران بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة اسعاد خاصة بالمواطنين والموظفين الإماراتيين لتقديم نسبة تخفيض على خطوط مصرللطيران ، بالإضافة إلى بروتوكول حافز سنوي لوكيل مصر للطيران بالشارقة sata travel التابعة لهيئة مطار الشارقة.

كما قامت مصر للطيران خلال المعرض بتقديم أحدث عروضها وبرامجها المتنوعة التي تواكب أحدث ما توصلت إليه منظومة الطيران العالمية بالإضافة إلى طرح برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء والاستماع للمقترحات، لتنشيط الحركة الجوية السياحية إلى المقصد السياحي المصري.

يذكر أن الشركة تسير 47 رحلة أسبوعية من القاهرة إلى عدد من مدن دولة الإمارات العربية بمعدل 26 رحلة إلى دبى و14 رحلة إلى أبو ظبى و7 رحلات إلى الشارقة .

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مصر للطيران سوق السفر العربي دبي

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