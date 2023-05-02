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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوقفوا النار.. رسالة عاجلة من الدول العربية لطرفي الأزمة السودانية

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مستجدات الأزمة السودانية، موضحا أن بعض التصرفات غير المدروسة وغير المتزنة تقود إلى عواقب وخيمة في الدول.

 

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وتابع  السفير أحمد أبو الغيط، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في السودان تهديد للأمن القومي العربي والمصري.
وأوضح السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المجتمع المصري يستضيف 9 ملايين مواطن عربي على أرضه كما قال الرئيس السيسي .
ولفت إلى أن الدولة المصرية لا تفرض أي قيود على ضيوفها والذين يندمجون داخل المجتمع ويحصلون على مزايا مواطنيها، مشيرا إلى سيتوجه إلى السودان على الفور إذا سمحت الظروف هناك.
وأوضح السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تلقى رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان بواسطة المبعوث الخاص حول آخر تطورات الأزمة السودانية. 
وكشف عن رسالته للطرفين: أوقفوا إطلاق النار وحاولوا التوصل إلى ما يحقق استقرار للمجتمع السوداني في إطار تفهم بين السلطة السودانية والتدخل السريع .
ولفت السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن نتائج الحرب إذا كسبت الميليشيا سيكون هناك وضع جديد في السودان، متوقعًا أن تحسم القوات المسلحة السودانية الموقف على الأرض.
 

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