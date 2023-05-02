أسعار BYD F3 موديل 2023 بمصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بي واي دي، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة F3 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات.

بي واي دي F3 موديل 2023

وتعتبر السيارة F3 موديل 2023 من ضمن السيارات السيدان، والتى تأتى بفئتين سعريتين داخل السوق المحلى المصرى ، وتم زيادة سعرها بمقدار 10 آلاف جنيه .

ومن المعروف ان السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

بي واي دي F3 موديل 2023

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 على نظام صوتي وترفهي، ومكيف للهواء، بالإضافة إلى مدخل AUX، وزجاج كهربائي التحكم بالناحية الامامية والخلفية، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة "باور"، ولوحة عدادات بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

بي واي دي F3 موديل 2023

وتضم السيارة بي واي دي F3موديل 2023 ، عدة تجهيزات ومنها فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

بي واي دي F3 موديل 2023

اما عن أسعار بي واي دي F3 الجديدة :

- فئة مانيوال بسعر 380 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه .

- فئة أوتوماتيك بسعر 430 ألف جنيه بدلاً من 420 ألف جنيه .