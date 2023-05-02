درجات حرارة غير مسبوقة.. ومصير مجهول لمستقبل المحيطات

ترتفع درجات حرارة سطح البحر إلى معدلات غير مسبوقة منذ أكثر من شهر تقريبا مما يثير قلق العلماء ويدفعهم لتوقعات مخيفة للمستقبل.





وبحسب ما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص، فبدءًا من منتصف شهر مارس، قفزت البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بشكل كبير عن التسجيلات السابقة، بعد انخفاض جليد البحر في القطب الشمالي والقطب الجنوبي هذا العام.

ونتيجة لذلك، يظهر عدد كبير من موجات حرارة المحيط في جميع أنحاء العالم؛ ما يشكل ضغطًا لا يوصف على الحياة البرية، فالأحداث مقلقة، لكنها للأسف ليست غير متوقعة بالنسبة لأولئك الذين يعملون في علوم المناخ.



وتوضح عالمة المحيطات مونينيا روغان، أن الحرارة الزائدة الناتجة عن ظاهرة النينيو ستدفع بعض مناطق كوكبنا إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية من الاحترار لأول مرة.



وتعتقد روغان أن ما نراه هو التخفيف من ظاهرة النينيا؛ التي جلبت ظروفًا أكثر برودة تخفي الحرارة الزائدة في أنظمة كوكبنا.

ومع ذلك، يشعر بعض العلماء بالقلق والتوتر بسبب الآثار المحتملة التي يترددون في التحدث عنها.



كما يشرح عالم الرياضيات المتقاعد إليوت جاكوبسون على «تويتر» أن اليقين من تغيير إشارة درجة حرارة المحيط أمر مقلق.



وتُستخدم احتمالات «سيغما» لحساب احتمالية أن تكون البيانات المعنية نتيجة لشيء آخر غير الفرضية.



ويخشى الباحثون من أن مثل هذا الانحراف الكبير بشكل غير طبيعي عن درجات الحرارة السابقة قد يشير إلى أن محيطاتنا قد وصلت إلى حدود قدرتها على امتصاص الحرارة.

وستكون هذه أخبارًا سيئة للغاية نظرًا لأن محيطاتنا قد امتصت حتى الآن أكثر من 90 في المائة من الحرارة الزائدة، أي أكثر من 90% من الحرارة الزائدة التي ضختها أنظمتنا المناخية.

