عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

درجات حرارة غير مسبوقة.. ومصير مجهول لمستقبل المحيطات

درجات الحرارة
درجات الحرارة

ترتفع درجات حرارة سطح البحر إلى معدلات غير مسبوقة منذ أكثر من شهر تقريبا مما يثير قلق العلماء ويدفعهم لتوقعات مخيفة للمستقبل. 
 

txt

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

txt

صائد الوحوش في القاهرة..زياد وراثلوس أغرب شخصية اثارت ضجة بعد تجسيد ابطال خارقين|فيديو


وبحسب ما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص، فبدءًا من منتصف شهر مارس، قفزت البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بشكل كبير عن التسجيلات السابقة، بعد انخفاض جليد البحر في القطب الشمالي والقطب الجنوبي هذا العام.

ونتيجة لذلك، يظهر عدد كبير من موجات حرارة المحيط في جميع أنحاء العالم؛ ما يشكل ضغطًا لا يوصف على الحياة البرية، فالأحداث مقلقة، لكنها للأسف ليست غير متوقعة بالنسبة لأولئك الذين يعملون في علوم المناخ.

وتوضح عالمة المحيطات مونينيا روغان، أن الحرارة الزائدة الناتجة عن ظاهرة النينيو ستدفع بعض مناطق كوكبنا إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية من الاحترار لأول مرة.

وتعتقد روغان أن ما نراه هو التخفيف من ظاهرة النينيا؛ التي جلبت ظروفًا أكثر برودة تخفي الحرارة الزائدة في أنظمة كوكبنا. 

ومع ذلك، يشعر بعض العلماء بالقلق والتوتر بسبب الآثار المحتملة التي يترددون في التحدث عنها.

كما يشرح عالم الرياضيات المتقاعد إليوت جاكوبسون على «تويتر» أن اليقين من تغيير إشارة درجة حرارة المحيط أمر مقلق.

وتُستخدم احتمالات «سيغما» لحساب احتمالية أن تكون البيانات المعنية نتيجة لشيء آخر غير الفرضية.

ويخشى الباحثون من أن مثل هذا الانحراف الكبير بشكل غير طبيعي عن درجات الحرارة السابقة قد يشير إلى أن محيطاتنا قد وصلت إلى حدود قدرتها على امتصاص الحرارة.

وستكون هذه أخبارًا سيئة للغاية نظرًا لأن محيطاتنا قد امتصت حتى الآن أكثر من 90 في المائة من الحرارة الزائدة، أي أكثر من 90% من الحرارة الزائدة التي ضختها أنظمتنا المناخية.
 

درجات حرارة سطح البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يستاهل إللي بيحصل فيه.. نجم الزمالك يفتح النار على بيراميدز

موضوعات متعلقة

صائد الوحوش في القاهرة..زياد وراثلوس أغرب شخصية اثارت ضجة بعد تجسيد ابطال خارقين|فيديو

جمعيات تقاضي وكالة الطيران الأمريكية بسبب انفجار صاروخ.. ما القصة؟

أثناء تتويج الملك تشارلز.. ويليام وريث العرش وهاري سقط في مصيدة زوجته|تفاصيل

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

حيوان لا يمرض وسيصبح مستقبل الدواء للبشر..فما هو؟

يتعاطف مع الالم.. شات جي بي تي يتفوق على الأطباء في رعاية المرضى

بيطبل وهو مغمي عينيه.. شارون درامز أشهر عازف على تيك توك وسر قوته في الجيم| فيديو

شاشة عملاقة لغرض خفي قبل أيام من تتويج الملك تشارلز

ترشيحاتنا

تعرف على أنواع رادارات المرور الحديثة والكاميرات الذكية

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه إلى الخليج.. تفاصيل

أرسنال يحسم ديربي لندن بثلاثية في شباك تشيلسي ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي

قصف بخمسة صواريخ.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يهاجم عدة مواقع في قطاع غزة

منعرفش انسحب ولا اعتذر|تعليق مثير من اتحاد الكرة بشأن مشاركة الزمالك بالسوبر

هل الكسوف والخسوف من آيات يوم القيامة ؟ دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ