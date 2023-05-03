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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيلة يومية تنقذك من الزهايمر مع تقدم السن.. اعرف الطريقة

صدى البلد

زعم العلماء أنه يوجد حيلة بسيطة يمكنها نظريًا أن تقلل من خطر إصابتك بمرض الزهايمر مع تقدم السن.

 

يقول الباحثون إن مجرد الاستنشاق لمدة خمسة ثم الزفير لنفس المدة الزمنية يمكن أن يفيد عقلك.

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وجد العلماء أن تمرين التنفس - عند إجرائه لمدة 20 دقيقة مرتين في اليوم، لمدة أربعة أسابيع - يقلل من كمية الأميلويد بيتا في دمائهم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية تم ربط كتل من هذه البروتينات السامة ارتباطًا وثيقًا بمرض الزهايمر على مدار العقود القليلة الماضية ، حيث يعتقد أطباء الأعصاب أنها قد تسبب المرض.

 

تم استخدام تمرين التنفس البسيط في دراسة قام بها خبراء في كلية ليونارد ديفيس علم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا.

 

يعتقد الباحثون أن لها مثل هذا التأثير على الأميلويد لأن الطريقة التي نتنفس بها تؤثر على معدل ضربات القلب.

 

ووفقا للتقارير، أن بدوره يؤثر هذا على نظامنا العصبي والطريقة التي ينتج بها دماغنا هذه البروتينات السامة ويزيلها. 
 

مرض الزهايمر الشيخوخة أطباء الأعصاب ضربات القلب علاج الزهايمر

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