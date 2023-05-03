إحدى عجائب الطبيعة تثير جدلا على الإنترنت لبيعها بـ 48.5 مليون دولار

أثار ثمن ماسة تباع عبر الإنترنت جدل واسع على السوشيال ميديا فقد تم بيعها بعد العثور عليها ووضعها في موقع دار Sotheby’s للمزادات الدولية.

قد تشبه الماسة عجوة لوز صغيرة، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية ويقدر ثمنها بحوالي 48.5 مليون دولار.

قد وصف الماسة Oliver Wagner وهو متخصص في المجوهرات وتوابعها ووصفها بأنها إحدى عجائب الطبيعة الحقيقية".



قد قامت شركة Bulgari بالاحتفاظ بالماسة أكثر من 50 عاما، ثم قرر بيع الماسة وهي عيار أكثر من 10 قراريط، ومصدرها منجم شهير في جنوب إفريقيا باسم Cullinan المعتبر من الأغنى بالماس الأزرق.