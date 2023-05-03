حبس شقيقين لإطلاقهما النيران على بعضهما في سوهاج.. والسبب صادم

أمرت النيابة العامة بحبس شقيقين في الخمسينيات من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتعدي كل منهما بالأعيرة النارية على الآخر، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة، بطلقات نارية متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت فيما بينهم؛ بسبب خلافات على الميراث، بدائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة، ووقوع مصابين بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كل من:" طرف أول المدعو محفوظ ع م م- 50 عامًا- مدرس- مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية"، وطرف ثاني كل من:" أحمد ع م م- 55 عامًا- مزارع- مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى- شقيق الطرف الأول، وتم نقله إلى مستشفى المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية".

"وحمزة ا ع م- 17 عامًا- طالب- مصابًا برش خرطوش بالساقين، وخالد ا ع م- 15 عامًا- طالب- مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، نجلي الأول، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية".

تم التحفظ على طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع، وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة كانت بحوزتهما؛ ما نتج عنه الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية آلت إليهما بالميراث.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.