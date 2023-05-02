التصريح بدفن جثمان شاب دهسه قطار في سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر، لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار ، حيث اصطدم به القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، دائرة مركز شرطة سوهاج؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من هيئة السكك الحديدية بسوهاج، مفادها اصطدام قطار روسي بشاب، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

وبالإنتقال والفحص، تبين مصرع المدعو (محمد م. ا. ف- 19 عامًا- عامل- ويقيم دائرة المركز)، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال والد المُتوفي المدعو (ممدوح ا ف- 49 عامًا- عامل بأجر- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

وبالكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسمٍ صلب، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.