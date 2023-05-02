عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان شاب دهسه قطار في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر، لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار ، حيث اصطدم به القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، دائرة مركز شرطة سوهاج؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من هيئة السكك الحديدية بسوهاج، مفادها اصطدام قطار روسي بشاب، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

محافظ سوهاج يفتتح مجمع "العاشر من رمضان" للتأمين الصحي

لمخالفته الرأي.. الأب يغدر بابنه ويطلق عليه الرصاص في سوهاج| تفاصيل صادمة

وبالإنتقال والفحص، تبين مصرع المدعو (محمد م. ا. ف- 19 عامًا- عامل- ويقيم دائرة المركز)، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال والد المُتوفي المدعو (ممدوح ا ف- 49 عامًا- عامل بأجر- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

وبالكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسمٍ صلب، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قطار قطار روسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. براءة ممدوح حمزة من تهمة التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

لف وارجع تاني.. هل يواجه الأهلي بيراميدز بدلا من الزمالك بالسوبر المصري|القصة الكاملة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

اعتماد انسحاب الزمالك من السوبر في حالة واحدة.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على انسحاب الزمالك من السوبر.. خاص

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

موضوعات متعلقة

لضبط المخالفات.. حملات تفتيشية موسعة لهيئة الرقابة الإدارية على أسواق القليوبية ..صور

خلال 9 أيام.. توريد 7193.384 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا علي خطة البابا فرنسيس لإنهاء حرب أوكرانيا

فشل كبير.. الكشف عن موعد تخلي أمريكا عن أوكرانيا

لمصلحة الأهلي.. الكاف يتجه لاتخاذ قرار عاجل بشأن شغب جماهير الترجي

انخفاض أسعار الذهب عن أمس.. شوف عيار 21 وصل لكام

3 أندية جاهزة.. اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أخيرة لحسم المشاركة في السوبر

إلحقه قبل ما يخلص.. أحدث موبايل Realme بأقل من 7500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور منة عرفة به.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

تحاكي لوحات تباع بالملايين.. لن تصدق إبداع أنثي غراب في الرسم

8 علامات تؤكد إصابتك بـ الشخصية الانعزالية

انا غيورة وبكيت بسببه.. صور لـ شيري عادل وطارق صبري حديث السوشيال ميديا

فيديو

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ