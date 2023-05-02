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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمخالفته الرأي.. الأب يغدر بابنه ويطلق عليه الرصاص في سوهاج| تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المعروف أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود للقضية، إلا أن في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة سوهاج، أدي الخلاف في الرأى بين الأب ونجله، إلى جريمة شروع في قتل، بعدما اختلف الطرفان فقرر الوالد إطلاق الرصاص على نجله لمخالفته في الرأى، إلا أن القدر كان له رأي أخر أن ينجو الأبن من غدر أبيه. 

فلم تردعه مشاعر الأبوة من أن يفعل فعلته ويقدم على قتل نجله، فسيطر عليه الشيطان وجعله يطلق النار على ابنه بغرض قتله والتخلص منه ولكن الله اراد له الحياة فأصابت الطلقة يده .

في إحدى قرى مركز طهطا بمحافظة سوهاج وقع خلاف بين أب في العقد السابع من العمر ونجله في العقد الثالث من العمر قام على أثره الوالد باطلاق الرصاص علي نجله واصابته في يده. 

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تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام مفادها وصول المدعو (أحمد خ ج خ- 30 سنة- عامل- ويقيم بدائرة القسم)، مصابا بطلق ناري باليد اليمنى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال الى المستشفي وسؤال المجني عليه ، اتهم والده المدعو (خلف ج خ خ- 72 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة عقب استئذان النياية العامة وبإرشاده، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات اسرية بينه وبين نجله.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت ، بتجديد حبس المتهم والد المجني عليه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

ابنة إطلاق الرصاص سوهاج الاب

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