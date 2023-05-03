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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأوبئة تتنافس على قتل العراقيين مع دخول الصيف.. ماذا يحدث

صدى البلد

حذر خبير طبي بوزارة الصحة العراقية، من تفشي مرض السحايا بين المواطنين في مناطق بالجنوب العراقي، في وقت شخصت ذي قار إصابات جديدة بالحمى النزفية.

وذكر الخبير المختص بالأمراض الوبائية، حيدر حنتوش بحسب وكالة شفق نيوز، ان "التقارير الطبية تشير إلى تفشي مرض السحايا في عدد من المناطق وخاصة السليمانية وحلبجة"، مضيفا إلى ان "هذا المرض يمكنه الانتقال إلى المناطق الآخرى في البلاد، بسبب سوء البنى التحتية، وعدم تلقي المواطن اللقاحات الخاصة بهذا المرض".

وبين حنتوش، ان "مرض التهاب السحايا يصيب الطبقة الوقائية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي"، لافتا إلى ان "يمكن الشفاء منه لكنه يترك أثارا خطيرة في جسم الإنسان في المستقبل .

وبين، ان "المرض يمكنه الانتقال بالعدوى بين المواطنين، وندعو إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتكثيف مراجعة المراكز الصحية لغرض تناول اللقاح الخاص بهذا المرض الخطير".

من جانبه افاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار،  الثلاثاء، بتسجيل 3 حالات اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وذكر المصدر  ان عدد المصابين جميعاً وصل إلى 15 حالة اصابة بالفيروس"، مشيراً إلى ان "هذا العدد منهم 3 اشخاص توفوا".

وتابع المصدر، أن "الـ12 مصاباً من المتبقي نلا يزالون يتلقون العلاج داخل ردهات صحة المحافظة المخصصة لهم"، مبينا ان "هذه الاحصائية من المصابين فقط خلال 4 اشهر متوقعاً تفشي الظاهرة خلال الايام المقبلة مع ازدياد حرارة الجو في المحافظة".

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