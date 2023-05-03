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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزيرة التخطيط تلتقي وفدا من الاتحاد المصري للقبائل العربية بسيناء

صدى البلد

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد  الاتحاد المصري للقبائل العربية؛ ضم كلًا من الشيخ حميد منصور حميد، (قبيلة السماعنة) رئيس الاتحاد، والشيخ عبد الحميد الأخرسي (قبيلة الأخارسة) الأمين العام للقبائل العربية، والشيخ عوده أبو عطوه (قبيلة البياضية) رئيس لجنة العلاقات العامة. كما حضر اللقاء الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.


وخلال اللقاء تقدمت الدكتورة هالة السعيد بتهنئة أهالي سيناء وعموم قبائلها بمناسبة العيد القومي، وثمنت التضحيات التي قدمها أهالي سيناء على مدار سنوات طويلة كانت شاهدة تضحيات حراس البوابة الشرقية لمصر، كان أخرها مواجهة الإرهاب الغاشم وقوى الشر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن هناك أولوية في كل  خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، موضحة أن هذه التوجهات تأتي اتفاقًا ومعطيات استراتيجية التنمية الـمستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتع بحياة كريمة على أسس عادلة وعلى نحو مستدام.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة تتبنى خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر بها من خيرات وثروات وإمكانات تنموية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد ، أن استثمارات محافظتي شمال وجنوب سيناء تصل إلى 17 مليار جنيه بخطة العام المالي 22-2023 لتنفيذ 360 مشروعًا تنمويًا.

من جانبهم ، استعرض وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية عدد من المقترحات لمشروعات تنموية تهدف إلى تطوير المجتمع المحلي بشبه الجزيرة، وتدريب شباب سيناء في البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التخطيط، بالإضافة إلى الاستفادة كذلك من التدريبات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- في المجالات المختلفة ومنها التحول الرقمي لخلق جيل قادر على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

كما قام وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية بإهداء الدكتورة هالة السعيد درع الاتحاد للإبداع والتميز بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء ولدور وزارة التخطيط في دعم المشروعات التنموية بسيناء في الفترات الأخيرة.

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