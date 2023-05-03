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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 48.2 % خلال شهر فبراير 2023

الإحصاء
الإحصاء

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء  المــوافق     3/ 5/ 2023  النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى  2.10 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير  2023 مقابل 4.06 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض  قدرها  48.2  ٪.

تضمنت أهم المؤشرات ومنها الصــــادرات  حيث انخفضت  قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة  22.2 ٪ حيـث بلغـت   3.44  مليـار دولار خـلال شهــر فبراير  2023  مقابــل  4.42  مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 
(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة  33.3 ٪، أسمدة   بنسبة  24.9 ٪،  منتجات البترول  بنسبــة   69.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة   11.8 ٪) .  

الإحصاء: 98.7 % ارتفاعاً في الاستثمارات اليابانية بمصر خلال عام 2021- 2022

الإحصاء: 53.0% من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية بالنصف الأول لـ2022



بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة  1.0 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 0.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة   55.5  ٪ ،  قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة    534.6  %). 
•  الــــــواردات 
انخفضت  قيمــة الــواردات بنسبــة  34.7 ٪ حيـث  بلغـــت                5.54  مليــار دولار خــــلال شهــر فبراير2023    مقابـــل                         8.48  مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  
(مواد أولية من حديد او صلب بنسبــة   54.9 %، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبــه  48.6 %،  أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  36.1  % ، قمح بنسبة 4.7%).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجات البترول  بنسبة  18.1 %،الغاز الطبيعى بنسية 70.0 %، بترول خام  بنسبـة  75.1 ٪، الفحم بأنواعه  بنسبة   6.7  % ).

مال واعمال اخبار مصر العجــز فى الميـزان التجــارى الصادرات السلعية الواردات بيانات التجـارة الخارجية Finance Real Estate

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