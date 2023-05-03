قنا.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة الرواتب

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الرواتب، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بقرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: محمد صلاح ثابت 18 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، يوسف عبد اللاه محمود 18 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، أحمد على حسن 65 عاما، باشتباه كسر بالضلوع، و زين العابدين زين 18 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

